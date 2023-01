De nouvelles informations, de nouvelles images et une nouvelle vidéo de Forza Motorsport mais toujours pas de date de sortie

Microsoft a montré un peu plus de gameplay et donné quelques informations sur le prochain Forza Motorsport, 8ème du nom et devant servir de reboot de la série.

Véritable bond générationnel, le prochain Forza Motorsport va définitivement délaisser les Xbox One/X et se focaliser sur les XSX/S et sur les PC. Le résultat sera donc une réalisation nettement supérieure aux précédents volets avec un jeu jusqu’en 4K à 60 images/seconde et du ray tracing.

Côté bolides, Turn 10 Studios annonce plus de 500 voitures à collectionner et évidemment pilotables. Et pour encore mieux les personnaliser, plus de 800 améliorations sont prévues pour ces mêmes voitures. Chacune des voitures bénéficiera d’un rendu ultra-réaliste et montrera des dégâts pour un maximum de réalisme. Le moteur physique est annoncé comme bien plus précis que ce qui avait été fait sur les volets 5, 6 et 7 de la saga combinés. Autant dire qu’on est en droit d’espérer un comportement ultra-réaliste des voitures. A voir maintenant si cela pourra intéresser les simracers qui n’ont jamais vraiment considéré Forza Motorsport comme une destination de prédilection.

Côté tracés, l’équipe annonce tout simplement 20 environnements différents chacun pouvant avoir plusieurs tracés. Le nombre exacte n’a pas été dévoilé mais cela devrait en faire un bon paquet histoire de varier les plaisirs et les défis. 5 des 20 environnements seront inédits comme celui de Kyalami en Afrique du Sud soigneusement reproduit par les graphistes avec 10 fois plus de détails que sur des environnements dans les précédents volets. Forza Motorsport gérera les conditions météo ce qui impactera évidemment le revêtement des circuits et donc votre pilotage.

Enfin, le son n’a pas été oublié puisque Forza Motorsport sera compatible Windows Sonic et Dolby Atmos pour une immersion sonore totale. L’équipe s’est particulièrement attelée aux améliorations à apporter sur les bruitages des suspensions et des pneus ainsi que des pots d’échappement et des turbos.

Bien plus d’aspects seront évoqués prochainement. En attendant, voici donc la nouvelle vidéo et diverses images tirées du jeu.

Forza Motorsport sortira courant 2023 sur XSX/S et PC.