Découvrez la première heure du remake de Dead Space jusqu’en 4K HDR

Electronic Arts et Motive ont enfin lancé leur remake de Dead Space et autant vous le dire tout de suite, il vaut le détour comme ce fut le cas pour les remakes des Resident Evil par Capcom.

Bien loin des simples remasters souvent guère intéressants, les véritables remakes ont souvent un véritable intérêt pour peu qu’il s’agisse d’un véritable travail de refonte voire une réinterprétation comme ce fût le cas pour les Resident Evil.

Dans le cas de Dead Space qui était sorti sur PS3, Xbox 360 et PC en 2008. Feu Visceral Games avait réussi à lancer avec ce titre une série intéressante revisitant le genre survival horror avec un univers SF. Depuis, allez savoir pourquoi, EA a fermé Visceral Games – certains membres sont partis créer The Callisto Protocol entre temps – mais s’est tout de même dit qu’un remake du premier volet pourrait le faire. Pour sûr Capcom et ses remakes des Resident Evil 1, 2 et 3 – et prochainement 4 – a donné des idées à d’autres. On peut ainsi penser au remake de Silent Hill 2 chez Konami – qui a également un remake d’au moins un des Metal Gear en cours selon nos sources.

Confié donc à Motive, l’équipe qui a aidé sur Star Wars Battlefront II avec DICE et le shooter spatial Star Wars Squadrons, qu’EA a confié ce remake. Et le boulot est bien fait. On y gagne non seulement en qualité visuelle – merci les PS5, XSX/S et les nouveaux PC – mais aussi en confort de jeu si vous choisissez le mode performance à 60FPS. C’est ce que j’ai fait dans la vidéo ci-dessous capturée sur PS5. Le jeu gagne aussi en réactivité et punch avec une meilleure maniabilité et un Isaac, le héros, moins pataud.

Je vous laisse donc découvrir la vidéo ci-dessous capturée en VO pour une bonne immersion. Puisqu’elle est soumise à une limite d’âge, il faudra juste cliquer pour la voir sur notre page Youtube directement.

Dead Space est disponible sur PS5, XSX/S et PC.