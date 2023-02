Dead Cide Club, un nouveau side-scrolling shooter battle royale par les coréens de PressA

Je suis un grand fan des vieux jeux d’action/plateforme shooter comme Rolling Thunder, Midnight Resistance et évidemment les Contra. Plus récemment divers développeurs plus ou moins indépendants ont choisi le même genre. C’est le cas des coréens de PressA.

Enfin, pas tout à fait car évidemment ils ont adapté le concept au goût du jour en ajoutant le jeu en ligne avec un gameplay battle royale. A vous donc les affrontements dans des décors variés et un gameplay 2D – alias vue de côté – à shooter à tout va. Si vous aimez pas le battle royale, Dead Cide Club proposera également des modes horde, dominion et god pour varier les plaisirs.

Au total, Dead Cide Club comprendra 7 factions nommées des cartels. A vous de choisir le personnage qui vous convient le mieux, chacun ayant sa propre histoire, son arsenal et ses compétences spécifiques. Et comme souvent dans le genre, on pourra gagner de l’argent en tuant des monstres et récupérer des ressources.

Je vous laisse découvrir les vidéos ci-dessous pour vous faire une petite idée ainsi que la galerie d’images.

Dead Cide Club est prévu sur PC pour courant 2023.