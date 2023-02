Nouvelle vidéo de gameplay pour l’action/RPG/shooter Atomic Heart

L’équipe de Mundfish termine actuellement leur action/RPG/shooter pour le compte de Focus Entertainment, Atomic Heart. Et à en juger par la vidéo du jour, c’est assez prometteur.

Atomic Heart va vous emmener dans un monde alternatif post-seconde guerre mondiale dans une Union Soviétique qui a bien changé. Grâce à un scientifique, cette Union Soviétique a réussi à développer des technologies de pointe avec des robots et des intelligences artificielles. Avec le lancement d’un nouveau dispositif, un évènement des plus tragiques s’est déroulé avec les robots attaquant les humains à l’usine principale. Le joueur que vous êtes incarnera un soldat d’élite pour enquêter sur cet évènement et tenter de restaurer tout le réseau. Il lui faudra évidemment affronte nombre d’ennemis entre des robots incontrôlables aux machines gigantesques sans parler de mutants.

Focus Entertainment et Mundfish ont prévu plusieurs éditions histoire de satisfaire les collectionneurs en tous genres. Vous aurez donc droit à :

L’Édition limitée Bundle , exclusif au Focus Entertainment Store, qui comprend le jeu de base, un Steelbook®, une affiche en métal et l’artbook officiel conçu par Mundfish

L'Édition Standard , qui comprend le jeu de base

L'Édition Gold , qui comprend le jeu de base et l'Atomic Pass

L'Édition Premium, qui comprend le jeu de base, l'Atomic Pass, un artbook numérique exclusif et des cosmétiques supplémentaires.

Ll’Atomic Pass fonctionnera comme un season pass avec 4 DLC prévus après le lancement du jeu.

Atomic Heart est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 21 février 2023. En attendant, voici la vidéo et une belle galerie d’images.