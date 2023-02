Respawn va arrêter Apex Legends Mobile en mai prochain

Alors que Respawn annonce la nouvelle mise à jour d’Apex Legends sur consoles et PC nommée Festivités, l’équipe annonce l’abandon de son pendant sur mobiles.

Respawn a en effet annoncé l’abandon d’Apex Legends Mobile en concertation avec leur partenaire fe développement. Les joueurs sur iOS et Android ne pourront donc plus jouer à ce shooter dans les semaines à venir.

Depuis quelques jours déjà, Respawn a fermé la boutique intégrée au jeu. Il n’est donc plus possible d’acheter du contenu in-game avec de l’argent. On peut seulement dépenser le Syndicate Gold possédé.

La fermeture définitive d’Apex Legends Mobile se fera le 1er mai 2023. Cette fermeture sera effective à cette date pour toutes les régions et il ne sera tout simplement plus possible de jouer au jeu.

L’équipe explique cette décision par un développement moins qualitatif, moins quantitatif et avec une cadence trop lente. Alors que les versions consoles et PC voyaient de nombreuses mises à jour et ajouts, il en allait pas de même sur les versions mobile.

Encore un mort dans la lignée des serviciels où les joueurs claquent des millions pour finir ne plus rien avoir… Un conseil ? Arrêtez de mettre le moindre centime dans toutes les micro-transactions.