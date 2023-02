Test – XtremeMac Magnetic iPhone Car Holder

BLOC INFO Constructeur XtremeMac Type Accessoire Smartphone ACHETEZ CHEZ XtremeMac

Le smartphone est devenu omniprésent dans nos vies y compris lorsqu’on est en voiture. Puisque les constructeurs automobiles n’ont jamais proposé véritablement de système intégré pour placer son smartphone de manière visible et pratique, les accessoiristes s’en sont donnés à coeur joie. XtremeMac propose ainsi son système compatible MagSafe.

Sous le nom de XtremeMac Magnetic iPhone Car Holder se cache donc un accessoire simple mais drôlement efficace. Il s’agit d’un support pour les iPhones 12 et supérieur intégrant le fameux système MagSafe. Cette conception d’Apple permet ainsi de clipser aisément tout accessoire compatible de manière magnétique.

Très simple d’utilisation, le XtremeMac Magnetic iPhone Car Holder s’enfiche sur une des lamelles de votre grille d’aération sur votre tableau de bord grâce à une sorte de pince en caoutchouc doux et suffisamment souple et rigide à la fois pour un excellent maintien. Placée sur une rotule, la partie magnétique correspond parfaitement aux dimensions du système MagSafe d’Apple. Grâce à cette rotule, il est ainsi très facile d’incliner dans tous les directions votre smartphone pour une bonne visibilité. Vous pouvez même le placer en mode portrait ou paysage si cela vous chante. A noter que l’angle d’inclinaison choisie ne bougera pas. La rotule semble avoir été bien conçue pour maintenir sa position. Notez toutefois qu’en raison de son format très compact, l’axe de rotation de la rotule est proche de votre grille d’aération. Vous ne pourrez donc pas incliner à des angles très élevés. La maximum doit se situer dans les 45° dans toutes les directions ce qui est largement suffisant.

La puissance de son aimant assure une parfaite sécurité. Votre iPhone n’ira pas voler dans l’habitable de votre voiture lors d’une quelconque secousse. J’ai testé ce support avec un iPhone 13 Pro Max et il ne bougeait pas d’un iota. Si vous utilisez une coque de protection compatible MagSafe, ce support fonctionne tout aussi bien. C’est évidemment moins ou pas le cas si vous utilisez une coque non compatible MagSafe. Dans ce dernier cas, XtremeMac offre une solution. Son support est fourni avec une bague en métal avec un adhésif 3M d’un côté. Vous pouvez donc l’utiliser pour le coller au dos d’une coque non MagSafe et ainsi pouvoir profiter du support également. Il faut juste que la coque soit bien nettoyée et bien lisse – l’adhésif tiendrait probablement moins bien sur une coque texturée. Cela implique également qu’il est tout à fait possible d’utiliser cet accessoire sur d’autres smartphones d’Apple non MagSafe et tout smartphone Android. Collez la bague au dos d’un iPhone, d’un Android avec ou sans coque et il tiendra sans problème. Vous pourriez même en détourner l’usage en collant la bague sur une GoPro par exemple si vous voulez filmer à l’intérieur de votre voiture 😉 Attention toutefois à ne pas tenter de lui accoler des objets trop lourds. Il est juste dommage que XtremeMac ne fournisse qu’une seule bague.

La fabrication du XtremeMac Magnetic iPhone Car Holder est d’excellente facture. Contrairement à beaucoup d’accessoires de ce type souvent en plastique – parfois particulièrement médiocre – ce support utilise de l’aluminium. Autant dire que cela sent la robustesse et la qualité bien loin des accessoires plastique qui finissent toujours par se briser ou tout simplement ne plus fonctionner correctement.

Les possesseurs du chargeur MagSafe d’Apple pourront évidemment d’en servir. Accolez le chargeur MagSafe sur le support et votre iPhone sur le chargeur et c’est parti. Il est évidemment possible de tout simplement brancher son smartphone en charge filaire sur l’allume-cigare pendant qu’il est accolé au support.

Facile à installer sur le tableau de bord et à utiliser au quotidien, le Le XtremeMac Magnetic iPhone Car Holder est une excellente solution à la fois efficace et discrète que je vous recommande vivement.