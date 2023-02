Sony annonce un nouveau State of Play pour ce jeudi

Relativement silencieux depuis des semaines, Sony va enfin proposer un nouveau livestream State of Play pour évoquer les futurs titres.

Il s’agira du tout premier State of Play de 2023 et il sera diffusé sur leur chaîne Twitch et YouTube ce jeudi à 22h heure française.

Que verra-t-on lors de ce show ? Sony a confirmé qu’une partie du stream est dédiée à montrer du gameplay et donner des informations sur Suicide Squad Kill the Justice League en cours de développement chez Rocksteady Studios, les créateurs des Batman Arkham, pour Warner Bros Games.

Par ailleurs, Sony va également montrer cinq titres PS VR2 prévus pour cette année ainsi que des titres d’éditeurs tiers.

Rendez-vous donc ce jeudi à 22h. Vous pourrez suivre le livestream avec le player Youtube ci-dessous.