Et si vous jouiez à un Doom inédit sur votre smartphone iOS ou Android ?

Les fanatiques d’un des initiateurs du genre FPS ont déjà eu droit à diverses conversions. Mais cette fois-ci, Bethesda Softworks a décidé d’innover avec le projet Mighty Doom d’Alpha Dog Studios.

Fini les différents Doom version FPS. Avec Might Doom, l’équipe d’Alpha Dog Studios propose un shooter free to play utilisant l’écran tactile de votre smartphone. A vous de diriger Mini Slayer – version miniature de l’iconique Doom Slayer – à travers un jeu run & gun en vue aérienne plutôt mignon où il faudra shooter à tout va en étant à la fois précis et rapide. On y retrouvera évidemment diverses armes mythiques de la saga ainsi que divers équipements et compétences.

Histoire d’attirer un max de joueurs au lancement, Bethesda a prévu un pack Mini Slayer à récupérer si vous vous connectez au lancement et jusqu’au 20 avril 2023. Ce pack comprend :

Skin d’arme Canon lourd Baron infernal

Skin d’arme Lance-roquettes Cacodémon

3 clés d’équipement

1 clé d’arme

80 cristaux

Mighty Doom sera disponible en free to play sur iOS et Android le 21 mars 2023.