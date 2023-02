Une dernière bande-annonce avant la sortie de Destiny 2 Eclipse

Si vous êtes un gardien persévérant, vous vous êtes certainement préparé à l’arrivée de la prochaine extension de Destiny 2, Eclipse. Bungie vous en montre un peu plus dans une toute dernière vidéo.

Il ne reste plus que quelques jours à attendre pour se lancer dans la nouvelle bataille afin de contrer les plans du Témoin. Avec le Voyageur qui ne peut plus s’échapper, il va falloir combattre encore et encore.

Avec Destiny 2 Eclipse, les gardiens pourront toutefois compter sur de nouvelles armures, de nouvelles armes, de nouvelles capacités et une nouvelle doctrine. La bataille se fera principalement sur une nouvelle planète, Neptune, avec une mégapole à explorer nommée Néomuna.

Regardez la toute dernière vidéo et préparez-vous !

Destiny 2 Eclipse sera disponible le 28 février 2023 sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.