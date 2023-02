Enfin du gameplay pour le très attendu Suicide Squad Kill the Justice League

Les développeurs initiateurs des Batman Arkham travaillent depuis un moment sur ce Suicide Squad Kill the Justice League. On peut enfin voir à quoi cela va ressembler et savoir quand on pourra y goûter.

A travers la vidéo de gameplay et le making of ci-dessous, vous pourrez en apprendre pas mal sur ce jeu d’action/aventure avec un zeste de RPG mettant en scène quatre super-vilains : Harley Quinn, King Shark, Deadshot et Captain Boomerang. Pour une fois, on va donc pouvoir découvrir l’univers DC Comics sous le prisme de ces personnages haut en couleurs à qui on a confié une mission… suicidaire. Il va falloir tout simplement affronter les différents membres de la Justice League corrompus par Brainiac. Ainsi, au lieu de protéger la Terre, Superman, Batman, Flash et Green Lantern semblent avoir pété les plombs. Seule Wonder Woman semble non touchée à en juger par ce que montre la vidéo de gameplay ci-dessous.

L’action va évidemment se dérouler dans Metropolis. Véritable monde ouvert, ce titre jouable en coopération jusqu’à 4 proposera évidemment son lot de missions et de quêtes et vous fera affronter bien des sbires. Il est évidemment tout à fait possible de jouer en solo mais vous ne serez pas totalement seul puisque les trois autres personnages seront alors gérés par la machine.

Evidemment, chaque personnage a ses propres caractéristiques, compétences et arsenal. A vous de choisir en fonction de ce qui vous plait. Le making of ci-dessous vous explique les principales différences. La vidéo évoque également les mises à jour saisonnières régulières transformant ce titre en un live service avec de nouvelles missions et de nouveaux personnages jouables. Ces mises à jour seront gratuites. Warner Bros Games et Rocksteady Studios se rémunéreront sur un battle pass qui permet d’obtenir des éléments cosmétiques pour les plus fans.

8

Suicide Squad Kill the Justice League sera disponible le 26 mai 2023 sur PS5, XSX/S et PC.