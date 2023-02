Découvrez du gameplay de Gran Turismo 7 sur PS VR2

La mise à jour 1.29 a ajouté la fonctionnalité VR à Gran Turismo 7. Elle permet ainsi de profiter de l’intégralité du jeu en réalité virtuelle avec le PlayStation VR2.

Je vous propose donc de voir ce que donne Gran Turismo 7 sur le PlayStation VR2. J’ai capturé la vidéo ci-dessous sur la PS5 en jouant en réalité virtuelle avec le PlayStation VR2 sur le circuit de Spa Francorchamps avec des voitures du groupe 3.

Comme vous pouvez le constater, si la sortie vidéo est 4K, la résolution VR réelle est moindre probablement aux alentours d’une image 2K upscalée en 4K par la console. Le replay dans la seconde partie de la vidéo est par contre plus proche du 4K puisque GT7 bascule en mode d’affichage TV (et non VR) dès qu’on n’est plus dans du gameplay. Notez que le jeu utilise la technique du rendu fovéal qui consiste à rendre le visuel plus détaillé dans la zone qu’on regarde grâce au système de suivi des yeux intégrés au PS VR2 et rendre avec moins de finesse et de fidélité les zones de l’image qu’on regarde pas – grosso modo votre vision périphérique. L’intérêt de cette technique est de gagner en performance.

D’ailleurs pour la performance, GT7 sur PS VR2 est vraiment fluide. Je n’ai pas décelé de ralentissement ou saccade majeur lors de mes parties y compris sous la pluie avec plein de voitures. Il peut en avoir peut-être mais sans que ça soit totalement gênant.

L’immersion est bluffante comme je l’indiquais sur mon test. La vidéo ne rend pas totalement justice au jeu puisque vous perdez l’effet de relief 3D qu’apporte un casque de réalité virtuelle. Cela aide à mon avis grandement à mieux juger les distances ou même la vitesse des adversaires.

Seul défaut gênant dans mon cas, la cybercinétose. Grosso modo, à partir du 5ème et dernier tour, vous allez remarquer quelques erreurs grossières de ma part sur le circuit. Je commençais à me sentir pas très bien. J’ai essayé de combattre le malaise induit par le VR en bougeant réellement mon corps, simulant les mouvements qu’il devrait faire s’il était vraiment dans la voiture mais sans doute pas assez pour leurrer mon oreille interne. Bref, je ne sais pas s’il existe de solution miracle face aux effets désagréables que peuvent provoquer le jeu en VR. Peut-être avec plus d’entraînement…

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5 et PS4/Pro. Il est compatible PS VR2 dans sa version PS5 via une mise à jour gratuite.