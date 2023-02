Quelques vidéos de Gran Turismo 7 avec les IA GT Sophy

Depuis la dernière mise à jour 1.29, les possesseurs de Gran Turismo 7 sur PS5 peuvent se tester en affronter l’IA développé par Sony AI et Polyphony Digital.

Si vous n’avez pas ou pas eu l’occasion de voir ce que les agents IA GT Sophy peuvent faire, je vous propose 4 vidéos montrant les 4 tracés avec des niveaux d’IA différents pour vous faire une petite idée.

Votre serviteur a évidemment piloté comme il pouvait pour affronter les 4 agents IA GT Sophy. En fonction du niveau de difficulté et du tracé je m’en suis sorti plus ou moins. Au niveau facile, je gagne sans problème particulier. En intermédiaire il me faut juste connaître le circuit ce qui n’est, par exemple, pas le cas sur le circuit d’Alsace que je connais quasiment pas d’où ma position médiocre à l’arrivée avec un max d’erreurs. En expert c’est évidemment encore pire. Il faut vraiment connaître les tracés et le comportement de sa voiture pour battre les IA notamment GT Sophy Violette, la plus agressive. Avec un peu d’entraînement je devrais pouvoir gagner les 4 courses disponibles en expert. Par contre sur le mode de difficulté ultime – juste un duel contre un seul agent IA -, il me faudra certainement encore plus d’entraînement et surtout passer en manuel et au volant tellement l’IA soigne son pilotage.

Si vous voulez mon opinion sur GT Sophy, je vous recommande d’aller lire mon article à ce sujet.

