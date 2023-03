Découvrez le prologue de Destiny 2 Eclipse jusqu’en 4K HDR

La nouvelle extension de Destiny 2 nommée Eclipse est disponible depuis mardi et un grand nombre de gardiens se sont lancés dans la bataille y compris votre serviteur.

Je vous épargne les blablas concernant l’intrigue vu que je suis sûr qu’un grand nombre d’entre vous jouez à Destiny 2 histoire de se défouler 🙂 Personnellement je suis de très loin l’histoire générale de la saga.

Toujours est-il que cette extension permet de découvrir quelques nouveautés comme un système de gestion de mods plus pratique, une nouvelle planète avec Neptune et son lot d’environnements, de zones d’atterrissage et de vendeurs. En tant que gardien on a surtout une nouvelle doctrine, le filobscur, qui fait évidemment penser à la force de Star Wars mélangé à la puissance de Green Lantern. On peut ainsi faire apparaître un lasso surpuissant (super) ou encore s’envoler grâce à un grappin. J’ai trouvé cela très fun et change le gameplay du jeu. L’action devient ainsi vraiment speed avec un côté enchaînement qui n’est pas pour me déplaire.

Je rappelle également qu’avec cette extension débute simultanément la 20ème saison nommée Saison de la Résistance avec son lot d’activités, de quêtes et de loots.

Au moment où je poste cet article, j’ai déjà terminé la campagne principale. Evidemment, il va me falloir continuer à écumer le jeu pour avancer dans les quêtes qui se débloquent ensuite.

La vidéo ci-dessous vous permet de jeter un coup d’oeil sur la toute première mission – et les diverses cinématiques. Cela donne un avant-goût de ce qui attend les gardiens. La vidéo a été capturé sur la version PS5 en 4K HDR 60FPS de quoi apprécier la fluidité générale du jeu. Cela devrait être similaire sur XSX ou PC (en fonction de votre configuration). Les versions sur les consoles de la précédente génération auront pour principale différence le framerate à 30FPS.

Destiny 2 Eclipse est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.