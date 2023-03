Découvrez le prologue de Wo Long Fallen Destiny jusqu’en 4K HDR

Alors que la démo était disponible le week-end dernier, j’ai commencé à tenter d’avancer dans la dernière production de la Team Ninja. C’est beau, c’est bon mais mon dieu que c’est dur…

Je vous propose donc de jeter un coup d’oeil au début de l’aventure que va proposer Wo Long Fallen Dynasty à partir de ce vendredi 3 mars sur PS5, XSX/S et PC. Développé par la Team Ninja de Koei Tecmo, ce titre fait grandement penser à un Nioh transposé dans un univers inspiré par les trois royaumes en Chine tout en y ajoutant le côté fantastique. Toutefois l’équipe a voulu innover dans le système de combat qui est plutôt intéressant.

L’action, comme vous pouvez le voir ci-dessous, est particulièrement punchy et speed. Si un Souls-like vous laisse presque le temps de soigner vos attaques et vos défenses, Wo Long Fallen Dynasty requiert un sacré timing, des réflexes et une vitesse de réaction vraiment exigeants. J’en veux pour preuve le premier boss qui a semble-t-il frustré bien des joueurs sur la démo et qui risque de faire tiquer une grande majorité de joueurs sur la version finale du jeu. Si Nioh était plus tolérant, ce Wo Long Fallen Dynasty ne va pas vous faire de cadeau et sur ce point il risque d’en rebuter plus d’un, bien plus que les Dark Souls ou Elden Ring. Son gameplay et sa vitesse sont d’ailleurs à rapprocher plutôt des anciens Ninja Gaiden – de la même équipe – sur Xbox.

Comme beaucoup, j’ai bloqué sur le premier boss alors que le reste des combats m’a semblé accessibles – même si je me fais défoncer par une bestiole dans la vidéo ci-dessous à un moment.

Wo Long Fallen Dynasty sortira le 3 mars 2023 sur PS5, XSX/S et PC.