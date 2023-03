Découvrez la première demi-heure de Blast Brigade vs The Evil Legion of Dr Cread jusqu’en 4K

Si vous aimez les jeux d’action/plateforme de type Metroidvania ou comme les vieux Contra, Green Beret ou autre Midnight Resistance, vous n’avez peut-être pas raté ce Blast Brigade. Si vous l’avez raté, vous aurez l’occasion de vous y intéresser prochainement.

Je sais, Blast Brigade vs The Evil Legion of Dr Cread est disponible depuis un bon moment sur toutes les plateformes actuelles à savoir PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC. Vous pouvez trouver le jeu sur leurs stores respectifs avec un prix abordable (20€).

Je vous propose de découvrir la première demi-heure du jeu tout simplement parce que l’éditeur Strictly Limited Games a prévu de sortir des versions physiques pour les possesseurs de PS5, PS4/Pro et Switch. Je vous laisse aller jeter un coup d’oeil sur le détail que j’ai donné lors d’un précédent article.

L’autre raison est que comme beaucoup d’entre vous j’avais raté ce titre à l’époque. C’est donc une bonne surprise pour moi de découvrir ce jeu qui reprend un genre que j’apprécie particulièrement avec en plus ce zeste de parodie des films d’espionnage avec un héros aussi bourrin qu’écervelé. Le gameplay est bon avec des personnages maniables et le jeu fun et finalement pas excessivement difficile pour que tout le monde puisse s’amuser.

Blast Brigade vs The Evil Legion of Dr Cread est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC.