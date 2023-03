Le studio [2.21] annonce les remakes de Little Big Adventure 1 et 2

Les plus anciens d’entre nous se souviennent certainement des deux volets de Little Big Adventure développé par les frenchies d’Adeline Software. Une jeune équipe française a décidé d’en faire des remasters.

Le studio [2.21] français a donc décidé de remasteriser Little Big Adventure 1 et 2 sur PC et consoles pour 2024. Avec dans leur équipe deux membres à l’origine du jeu dans les années 90 – Didier Chanfray et Frédérick Raynal pour ne pas les nommer – on peut donc s’attendre à une certaine fidélité du jeu tout en ayant une nouvelle génération de développeurs donnant un nouveau souffle à une franchise qui avait quelque peu fini dans les oubliettes de l’histoire du jeu vidéo.

Pour ces remasters, les titres complets seront donc Twinsen’s Little Big Adventure. Les jeux vont évidemment bénéficier d’une réalisation totalement modernisée grâce à l’Unreal Engine 5. L’équipe a décidé de reconstruire de A à Z avec des animations fluides, un suivi de caméra et une haute résolution. Pour l’occasion, la direction artistique va changer un peu et a été confié à l’artiste brésilien Paulo Torinno.

Côté gameplay, l’équipe va également le moderniser en tenant compte des contrôles au pad. On aura ainsi un contrôle plus subtil du héros Twinsen et un accès à de nouvelles capacités comme l’évasion, la possibilité de changer d’arme instantanément, etc. Les puristes pourront toujours avoir les contrôles d’origine si cela leur chante. Enfin, la musique de Philippe Vachey sera remasterisée pour les deux jeux.

Les plus curieux d’entre vous pourront goûter à un démo sur PC lors du prochain Steam Néo Fest qui se déroulera du 19 au 26 juin prochain.

Quant au projet d’un troisième volet de la série, volet inédit, il a été reporté pour laisser le temps à l’équipe de produire les deux remasters auparavant.

On va devoir attendre encore quelques temps avant d’en voir plus. D’ici là, je vous propose une galerie d’images ainsi que deux making of pour vous mettre dans l’ambiance de LBA.