Mise à jour et arrivée de Ghostwire Tokyo sur XSX/S le mois prochain

Exclusivité PS5 jusqu’à présent, l’avant-dernier titre de Tango Gameworks va enfin débarquer sur XSX/S en avril en même temps qu’une mise à jour pour toutes les versions.

Commençons donc par la confirmation que le développeur a bel et bien une version XSX/S prévue. Bethesda Softworks confirme la sortie de Ghostwire Tokyo pour le 12 avril prochain sur le Xbox Game Pass pour les XSX/S et pour le PC. Les abonnés pourront donc découvrir ce titre un brin atypique plutôt fun.

La version XSX/S incluera à sa sortie la mise à jour prévue à la même date sur PS5 et PC. Cette mise à jour nommée Le Fil de l’Araignée apporte son lot de nouveautés. Les fans pourront ainsi découvrir un nouveau mode répondant au même nom que la mise à jour. Dans ce nouveau mode, il faudra parcourir quelques 30 niveaux sélectionnés parmi les 120 conçus par les développeurs avec pour seul but d’atteindre la fin. Evidemment, plus vous avancerez dans les niveaux et plus vous débloquerez des compétences et gagnerez en monnaie du jeu pour acheter des améliorations.

Cette mise à jour ajoute également de nouveaux lieux notamment dans la zone du collège. Vous y trouverez de nouvelles missions. Par ailleurs l’intrigue principale va bénéficier de nouvelles cinématiques pour une meilleure narration. Enfin, de nouveaux types d’ennemis feront leur apparition. Il faudra à Akito de nouvelles compétences pour les éliminer.

La mise à jour gratuite Le Fil de l’Araignée de Ghostwire Tokyo sortira le 12 avril sur toutes les versions.