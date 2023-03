Le remake de System Shock arrivera fin mai… sur PC

Les plus anciens d’entre vous se souviennent sans doute de System Shock développé à l’époque par Looking Glass Studios et édité par Origin Systems sur PC. Mêlant RPG et FPS, il avait été apprécié par les médias mais moins par les joueurs. Est-ce qu’il trouvera un public avec ce remake?

Prime Matter annonce ainsi que le remake de System Shock sortira sur PC le 30 mai 2023. Développé par Night Dive Studios, ce remake du titre originel de 1994 bénéficie de graphismes totalement refaits en haute définition ainsi que de contrôles retravaillés. L’interface a été également remanié et tout le contexte sonore (bruitages et musiques) ont été remasterisés.

L’intrigue vous fera incarner un pirate informatique cherchant à s’infiltrer dans la station Sentinel afin de contrer les plans de l’IA prénommée SHODAN qui prévoit d’utiliser son laser pour attaquer la Terre. Il faudra alors vous balader dans de véritables labyrinthes et affronter divers ennemis mutants et cyborgs tout en déjouant bien des énigmes pour progresser et attendre votre but. Et pour combattre une IA, il vous faudra parfois entrer dans le cyberespace pour parvenir à contrecarrer la sécurité qu’a mis en place l’IA.

A noter que l’édition PC comprendra en bonus un exemplaire gratuit de System Shock 2 Enhanced Edition sera à récupérer pour tous ceux qui achèteront le jeu prendre les premières semaines après le lancement.

Ce remake est également prévu sur PS5, PS4/Pro, XSX/S et Xbox One/X à une date ultérieure.