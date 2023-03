L’édition limitée de Front Mission 1st Remake sortira fin avril

Je le sais. Vous êtes nombreux à être collectionneur n’est-ce pas? Microids a pensé à vous avec une édition limitée pour le remake du tout premier Front Mission sur Switch.

Microids a signé avec le développeur Forever Entertainment responsable de Front Mission 1st Remake afin de proposer une version physique en édition limitée. Cette édition comprendra ainsi :

Le jeu Front Mission 1 st Remake sur Nintendo Switch

sur Nintendo Switch Un lenticulaire exclusif

Un manuel de jeu imprimé

2 lithographies

Pour rappel, Front Mission 1st Remake est un jeu de stratégie où vous pourrez choisir votre campagne et participer aux deux campagnes. A vous de diriger des Wanzer, des méchas, lors de combats au tour par tour. Il faudra également les faire évoluer pour gagner en puissance et en efficacité. Ce remake bénéficie d’une réalisation totalement refaite en 3D et gagne en fonctionnalités. Les puristes pourront toutefois y retrouver intégré la version d’origine.

Front Mission 1st Remake Edition Limitée sera disponible le 20 avril 2023 sur Switch.