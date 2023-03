Télékinésie et shooter avec Synapse sur PlayStation VR2

On a pas mal de tests de jeux PS VR2 en cours mais si vous voulez savoir ce qui vous attend pour l’avenir, nDreams prépare un jeu d’action mêlant shoot et pouvoirs surnaturels.

Nommé Synapse, ce jeu d’action à la première personne qui va non seulement vous permettre d’affronter des ennemis avec des armes à feu dans un monde abstrait mais aussi utiliser des pouvoirs de télékinésie pour déplacer objets et adversaires pour plus facilement les éliminer.

Le jeu va évidemment profiter des capacités du PS VR2 notamment de la précision des PS VR2 Sense ainsi que du suivi du regard pour une précision poussée. Pour une immersion plus physique le retour haptique et les gâchettes adaptatives des PS VR2 seront mis à contribution également.

Pour le moment nDreams n’a pas donné de date de sortie excepté un vague 2023. Patience donc…