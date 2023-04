Ubisoft débarque sur Xbox avec son service par abonnement Ubisoft+ Multi Access

Après les Ubisoft+ Classics pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium, les jeux Ubisoft vont débarquer sur les consoles Xbox via leur abonnement Ubisoft+ Multi Access.

L’éditeur français annonce qu’Ubisoft+ leur abonnement donnant accès à leur catalogue sera désormais proposé aux joueurs sur les consoles Xbox Series X/S et les Xbox One. Pour la modique somme de 17,99€ par mois – oui je sais ça pique – les joueurs pourront accéder à un large catalogue de jeux Ubisoft sur XSX/S et Xbox One/X ainsi que sur PC via Ubisoft Connect le tout avec un seul abonnement.

Avec Ubisoft+, vous avez ainsi accès à un grand nombre de titres de l’éditeur y compris aux dernières sorties dès leur sortie ainsi qu’aux extensions. Les abonnés ont aussi droit à 10% de réduction sur tous les achats effectués avec de la monnaie en jeu.

Si l’abonnement vous intéresse, rendez-vous sur la page officielle.