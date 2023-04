Razer veut concurrencer Elgato avec son Stream Controller X

Elgato avait eu le nez creux en lançant son Stream Deck et ses variantes. Il a permis de faciliter la tâche à de nombreux streamers et créateurs de contenu. Razer se lance sur ce créneau avec leur nouvel accessoire, le Stream Controller X.

Razer s’est fait un nom dans le domaine des accessoires gaming puis des PC gaming. La montée en puissance du marché des créateurs de contenu les a poussé à s’intéresser à de nouveaux produits. Après avoir lancé un Stream Controller qui n’était qu’un Loupedeck Live brandé Razer, cette fois-ci, le fabricant lance un modèle inédit fonctionnant toujours avec le logiciel Loupedeck.

Nommé donc Stream Controller X, ce nouvel accessoire rappellera à beaucoup le produit d’Elgato. Il comprend ainsi un design plutôt compact avec 15 touches LCD que les utilisateurs pourront personnaliser à leur guise pour lancer diverses actions comme des effets de lumières, diffuser des sons et bien plus encore. Si Elgato a son propre logiciel, le Razer Stream Controller X se repose sur le logiciel développé par Loupedeck déjà utilisé par pas mal d’utilisateurs et offre des compatibilités avec de nombreuses plateformes de diffusion comme OBS Studio, Twitch, Streamlabs et divers logiciels comme Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, etc. Grâce à ce logiciel et à son marketplace, vous pourrez facilement installer des plug-ins pour vos applications préférées. La personnalisation est évidemment possible. Vous pourrez ainsi choisir les icônes des touches que ce soit des graphiques ou carrément des gif animés.

Le Stream Controller X est fourni avec un support magnétique antidérapant et amovible afin de pouvoir le poser à 50° pour un accès plus ergonomique. Il fonctionne aussi bien sur Windows ou MacOS.

Le Stream Controller X est disponible dès à présent pour 180€ environ sur le Razer Store.