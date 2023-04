Enfin du gameplay pour le FPS magie Immortals of Aveum

Teasé il y a quelques semaines, ce premier FPS axé autour de la magie de l’équipe d’Ascendant Studios montre enfin à quoi va ressembler le gameplay. Cela semble prometteur.

Sous le label EA Originals, l’éditeur américain va donc sortir Immortals of Aveum, le premier projet de l’équipe d’Ascendant Studios.

Le titre propose une expérience solo à la première personne innovante avec des combats basés sur des sorts, qui plonge les joueurs dans une histoire inoubliable au cœur d’un univers fantastique original où fleure bon la magie. Point donc de live service et autres DLC à gogo. Ici, l’équipe a décidé d’opter pour une expérience solo avec une narration poussée.

L’intrigue vous fera incarner un certain Jak (aucun rapport avec le héros de Naughty Dog évidemment) qui vient de rejoindre un ordre d’élite de guerriers-mages, l’ordre des Immortels. L’action se déroule dans le monde d’Aveum où se déroule une guerre millénaire interminable. Dans ce contexte, Jak fait partie des rares personnes maîtrisant les trois couleurs de la magie. Avec ces capacités, vous allez devoir vous lancer dans des batailles contre les forces de Rasham, l’ennemi du moment.

Même si on aura pas nos traditionnelles armes à feu qui pullulent dans tous les FPS, le gameplay d‘Immortals of Aveum s’en inspirent mais transposées dans un monde magique. De ce fait, en fonction de la magie utilisée, vous tirerez divers types de projectiles et aurez diverses attaques. A vous donc de maîtriser tous les sorts pour vous défaire de tous les ennemis et en apprendre plus. Pour progresser, il faudra trouver ou acquérir des Sigils, objet nécessaire pour des boosts de stats ou altérer le fonctionnement des sorts. Bref, à l’instar d’un looter/shooter, on pourra se créer des configurations pour coller à son style de jeu. Un système d’arborescence des talents sera également au rendez-vous.

Outre les pouvoirs magiques, Jak est évidemment très athlétique – c’est le héros après tout. Il est donc capable de sauter, double-sauter, passer par dessus les ennemis et bien plus encore pour des combats intenses. Il pourra utiliser un sort de bouclier au cas où.

Les niveaux du jeu seront truffés de secrets, d’énigmes et de zones cachées à découvrir. Certaines zones ne seront accessibles qu’une fois avoir acquis certains sorts.

La vidéo donne en tous les cas envie de découvrir l’univers créé par l’équipe d’Ascendant Studios. Pour référence, cette équipe travaille sur ce projet depuis 5 ans et est composé de vétérans ayant travaillé sur des titres comme des Call of Duty, Halo, Tomb Raider, Mafia, Gears of War, Metal Gear Solid et bien d’autres. Un sacré pédigrée n’est-ce pas. A voir maintenant si le jeu final tiendra ses promesses.

Immortals of Aveum est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 20 juillet 2023.