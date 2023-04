Test – Octopath Traveler II – Tous les chemins mènent aux JRPG

BLOC INFO Date de sortie 9 février 2023 Editeur Square Enix Développeur Acquire Genre RPG Machines PS5, PS4/Pro, Switch, PC PEGI 12 ACHETEZ SUR AMAZON Version PS5 Version PS4/Pro Version Switch

Après un premier volet qui avait convaincu de nombreux joueurs sur Switch, Xbox et PC, Square Enix et Acquire ont décidé de remettre cela. Le résultat est une suite toujours aussi séduisante avec son rendu HD-2D et son, ou plutôt, ses aventures à vivre.

Avec son passif, Square Enix reste l’un des piliers du genre JRPG pour avoir notamment de grands classiques du genre avec les anciens Final Fantasy. Avec Octopath Traveler, l’éditeur et l’équipe d’Acquire ont tenté quelque chose d’assez surprenant en mêlant le gameplay des Final Fantasy d’antan avec une réalisation mêlant pixel art et 3D, le tout avec l’Unreal Engine. Le résultat fut vraiment admirable et a plu aux fans du genre et aux nostalgiques.

Cette suite conserve la grande partie des ingrédients du premier volet. La réalisation est similaire usant toujours de ce que l’équipe a nommé la HD-2D. Compte tenu de la technique d’affichage, Octopath Traveler II tourne correctement. Testé sur PS5, je n’ai pas décelé de problème technique particulier – même si j’ai pu voir ça et là quelques ralentissements curieux. La bande sonore est typique d’un JRPG et suffisamment variée et réussie pour ne pas lasser. Bref, c’est propre, c’est joli, c’est à découvrir.

L’intrigue met en scène pas moins de 8 personnages de classe et de métier différent. A vous de choisir votre personnage principale qui va démarrer son aventure dans une zone spécifique dans la carte du monde d’Octopath Traveler II. Au fil du périple, vous allez pouvoir recruter les 7 autres héros pour vous accompagner. A noter toutefois qu’en exploration et combat, votre équipe ne peut en comprendre que 4. A vous donc de bien composer votre équipe en fonction de leurs compétences, leurs pouvoirs et leur arsenal.

Chaque personnage a son propre objectif. Lorsque vous recrutez un nouveau personnage, vous pourrez choisir de jouer à son propre prologue. Cela permet ainsi de voir les objectifs de chacun des héros. Et au fur et à mesure que vous progresserez, vous pourrez jouer aux différents chapitres de chacun des personnages. Cette structure un peu particulière n’est pas forcément facile à suivre d’un point de vue narratif mais offre une plus grande liberté. Les chapitres dédiés aux protagonistes apparaissant ça et là sur la carte, vous pourrez les faire dans l’ordre que vous souhaitez.

Comme tout JRPG qui se doit, le jeu mêle exploration et combats. Pour le premier c’est du très classique à savoir écumer des zones pour trouver des coffres et récolter du loot ou interagir avec des PNJ dans les villages pour parfois quelques quêtes annexes. Pour les combats, c’est tout aussi classique. On a droit à des batailles au tour par tour avec le concept de faille pour casser des défenses. De même il faudra utiliser de la bonne arme ou la bonne magie pour infliger plus de dégâts aux ennemis. Cela poussera ainsi à un minimum de stratégie et même à un choix de composition de votre équipe qui se doit d’avoir à disponibilité les armes et les sorts les plus utiles en fonction des ennemis que vous trouverez dans une zone. Cela nécessitera donc parfois d’ajuster la composition dans les villages avant de repartir explorer et combattre. Heureusement, le retour dans les villages sont avec voyage rapide. Nul besoin de faire marche arrière pour les atteindre une fois que vous les aurez atteint une première fois. Outre les combats, vous devrez aussi utiliser des compétences spécifiques à chaque personnage pour communiquer avec les PNJ dans les villages et faire avancer leurs histoires.

Si les premières heures sont relativement faciles, il va toutefois penser à booster vos héros afin d’affronter des ennemis et des boss de plus en plus forts après les premiers chapitres. Je vous conseille ainsi de faire le plein de fioles redonnant de l’énergie ou de magie et vous en servir avec parcimonie et surtout au bon moment. Et comme souvent, on ne peut faire l’impasse sur un peu de farming pour monter en niveau et gagner en puissance de frappe.

Dans l’ensemble, si vous avez aimé le premier volet, vous devriez retrouver vos petits avec Octopath Traveler II. Les quelques ajouts et améliorations sont les bienvenus. Mais si vous cherchez une réinvention ou une nouvelle direction dans ce genre très traditionnel qu’est le JRPG, ce titre n’est pas pour vous. Gameplay assez répétitif mêlant exploration assez simpliste et combats au tour par tour classique. Square Enix et Acquire n’ont pas cherché à innover. Pas de grande surprise donc. Octopath Traveler II se veut un JRPG efficace et c’est ce qu’il est, rien de plus.