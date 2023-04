Test – Destiny 2 Eclipse – A la lumière des néons

BLOC INFO Date de sortie 23 février 2023 Editeur Bungie Développeur Bungie Genre Action, FPS, Shooter, Online Machines PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, PC PEGI 16

Si vous suivez Playscope, vous le savez. J’écume Destiny depuis son lancement en 2014. Je dois faire partie des vétérans des deux jeux avec des milliers d’heures dessus. Alors toute nouvelle extension est une fête… plus ou moins grande.

Je ne vais pas m’éterniser sur ce qu’est Destiny 2 évidemment puisque si vous lisez ce test, vous savez déjà ce que c’est. Je vais donc me contenter d’évoquer l’extension Eclipse lancé il y a quelques semaines. Pourquoi ai-je attendu aussi longtemps pour vous en proposer un test ? Tout simplement parce qu’en tant que serviciel ou live service, Destiny 2 est difficile à noter au lancement de toute extension puisque le contenu ne se dévoile qu’au fil des semaines.

Avec Eclipse, Bungie propose donc du nouveau contenu à moudre pour les millions de gardiens à travers le monde. Cette fois-ci, on va devoir faire face à la Légion de l’Ombre de notre ami Calus qu’on avait déjà dû affronter sur le Leviathan ainsi qu’à des Vex toujours aussi belliqueux. L’intrigue principal va se dérouler autour d’une nouvelle planète, Neptune, et de sa mégapole Néomuna. La campagne solo que certains trouveront sans doute un peu courte n’est pas aussi épique que l’enjeu dans lequel nous place Bungie en cette avant-dernière extension de Destiny 2. Si les évènements laissent à penser qu’une fin grandiose doit arriver, la campagne semble surtout focalisée sur l’acquisition de la nouvelle doctrine. J’ai trouvé ce décalage assez curieux mais bon, j’avoue que cela ne m’a pas tant dérangé que cela. Je ne fais pas partie de ces joueurs de Destiny 2 totalement investi dans l’intrigue et le lore général de la saga. Je me lance, je vais là où on me demande et élimine ce qu’il faut. Bref, je joue en mode « efficacité » plus qu’en mode « je veux savoir ce qui se passe » 🙂

Cette méga-cité servant de principal décor pour les missions et les activités de cette extension avait de quoi plaire avec son look futuriste très néon/RGB dont sont si friands les gamers. J’avoue que le résultat final est un peu en deça de mes espérances puisque le rendu final me semble trop « plat » et manquant cruellement de vie. Destiny 2 et Bungie doivent sans doute faire face à la même problématique que sur Destiny 1 à l’époque à savoir l’obligation de faire tourner le contenu aussi bien sur les PS5, XSX/S et PC que sur les machines moins performantes et/ou de la précédente génération. Dans l’ensemble ça va mais ça manque d’éclat comme je l’espérais. Certains apprécieront peut-être pas le character design des deux personnages de Neptune, Rohan et Nimbus, qui nous accompagnent pendant la campagne. Les graphistes de Bungie s’en sont donnés à coeur joie mais le look final n’est pas, à mon avis, très réussi.

Destiny 2 Eclipse apporte évidemment son lot de nouveautés histoire d’attirer les vétérans ou de nouveaux joueurs. Ainsi, une nouvelle doctrine fait son apparition, le filobscur. Personnellement, c’est la doctrine que je préfère et de loin. La possibilité d’avoir une sorte de grappin change le gameplay qui devient plus vif avec la possibilité de faire des enchaînements bien plaisants. La possibilité d’également emprisonner les adversaires dans une sorte de toile d’araignée virtuel est tout aussi plaisant. Cela peut parfois vous sauver la vie et bloquer temporairement une flopée d’ennemis. A vous d’user de votre arsenal pour rapidement les éliminer.

Les fanatiques de builds – dont je ne fais pas partie au grand dam de mes coéquipiers du clan – adoreront la nouvelle interface de personnalisation de mods. Il est plus facile de créer ses builds, d’avoir une vision globale de ce qu’on a créé avec une interface plus visuelle. De plus, il est possible de sauvegarder ses builds et donc de les rappeler à tout moment sans devoir se coltiner la re-création du dit build. On peut en sauvegarder jusqu’à 10 mais tous les emplacements ne seront pas disponibles dès le départ. Il faudra les débloquer.

Diverses activités sont ajoutées également et servent pour divers jalons hebdomadaires. Ainsi une nouvelle activité nommée Surcharge du Terminal est activable sur Néomuna. Assez fun, cette activité publique est assez longue et propose du bon loot pendant que vous monterez votre gardien en niveau de lumière – jusqu’à un certain point toutefois. Les partitions sont une autre activité hebdomadaire avec du loot de prestige à la clé. Il s’agit de sorte de mini-assaut dans le monde Vex. Certains d’entre eux ajoutent même des séquences en passereau. La zone d’incursion vex est également une activité publique mais plus rare. Il faudra avoir un peu de chance pour tomber dessus. Le réussir permet d’obtenir du bon loot également. Je n’oublie évidemment pas le nouveau raid nommé Origine des Cauchemars qui nécessite toujours une équipe de 6. Même si je n’ai pas encore eu le temps de le terminer, ce raid ne semble pas parmi les plus compliqués mais nécessite vitesse et coordination.

Parallèlement à cette extension, la saison 20, la Saison de la Résistance, offre une nouvelle quête sur plusieurs semaines avec un nouvel artefact, de nouveaux champs de bataille assez plaisants quoique parfois longs. Je regrette un défaut récurrent concernant les artefacts. En effet, on ne peut sauvegarder ou modifier des « builds d’artefacts ». De ce fait, on est obligé de tout réinitialiser et tout replacer. C’est assez incompréhensible que Bungie n’ait toujours pas corrigé ce défaut assez pénible.

Evidemment, diverses autres quêtes sont également disponibles dont celle du glaive exotique Vexcalibur débloquant sa propre activité si vous la terminez. J’avais déjà proposé un article tutorial sur cette quête si vous êtes intéressé.

La question à 100€ est donc de savoir si cette extension vaut le coup et le coût. Personnellement, je pense que malgré un contenu un peu en deça de ce qu’avait proposé la précédente extension La Reine Sorcière, Eclipse offre de quoi s’amuser des heures durant. Certains lieux du jeu qu’on traverse un peu à la va-vite semblent avoir été conçu pour servir de théâtre d’opération sur les prochaines saisons. je pense notamment au Jardin Noir – les vétérans de Destiny 1 s’en souviendront certainement – qu’on découvre avec des zones totalement inédites. Bungie a donc de quoi faire pour continuer à occuper les gardiens les prochains mois avec les prochaines saisons – payantes toutes je vous le rappelle à moins que vous achetez l’extension avec le pass annuel.

Même si j’aurais adoré avoir plus encore, l’extension Eclipse de Destiny 2 couplée à la saison 20 offre de quoi faire pour un bon moment. Je ne peux évidemment pas m’avancer sur l’intérêt d’acheter le pass annuel pour accéder aux 4 saisons prévues mais on va supposer que les prochaines saisons ajouteront suffisamment de contenus, de quêtes exotiques, etc pour que les gardiens de tous bords soient encore de la partie. En tous les cas, j’en serais comme d’habitude… depuis presque une décennie :p