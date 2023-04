Découvrez du gameplay pour un des premiers titres Unreal Engine 5, Immortals of Aveum

L’équipe d’Ascendant Studios a dévoilé une longue vidéo permettant de découvrir leur FPS magie nommé Immortals of Aveum qui sera édité par EA Originals.

Si une première vidéo avait montré un peu de gameplay, cette fois-ci, l’équipe en montre bien plus pour donner aux curieux la possibilité de se faire une idée de ce qui attend les futurs immortels qui vont rejoindre l’aventure. Je vous propose donc de regarder la vidéo de gameplay ci-dessous. Pour ce qu’on peut en voir, il va falloir tester pour comprendre tous les sorts et toutes les possibilités.

L’équipe a profité d’un post sur son blog pour expliquer la genèse de ce projet. Dès le départ, le projet se voulait uniquement next gen en utilisant l’Unreal Engine 5.1 pour avoir une réalisation la plus époustouflante possible. L’équipe a profité de toutes les capacités du nouveau moteur d’Epic Games pour parvenir à reproduire leur vision avec un monde d’Aveum riche en détails avec des environnements gigantesques. Ainsi certains des niveaux font l’équivalent de 25 à 30 km de long. Autant dire que les joueurs auront de quoi faire même si le jeu n’est pas un monde ouvert en soi. La technologie World Partition d’Unreal Engine 5.1 permet ainsi à l’équipe de segmenter les énormes niveaux en sections qui peuvent être chargés très rapidement pendant que vous vous déplacez. Nous aurons ainsi droit à des environnements ultra-détaillés en permanence. Le jeu permettra également d’interagir sur les environnements pour vous créer de nouveaux chemins et de nouveaux moyens d’explorer ce monde.

A titre personnel, il me tarde de découvrir ce titre qui fait partie des premiers à utiliser l’Unreal Engine 5 si prometteur mais qu’on n’avait pas vraiment pu voir vraiment à l’oeuvre dans une superproduction.

Parallèlement, pour les joueurs sur PC, l’équipe a dévoilé les différentes configurations conseillées sur le tableau ci-dessous :

OS Windows 10 (64 bit) ou supérieur CPU – Intel Core i7-9700 Core i7-12700 CPU – AMD Ryzen 7 3700X Ryzen 7 5700X RAM 16Go (Dual-channel) GPU – Nvidia GeForce RTX 2080 Super (8Go) GeForce RTX 3080Ti (12Go) GPU – AMD Radeon RX 5700XT (8Go) Radeon RX 6800XT (16Go) DirectX Version 12.1 ou supérieur Stockage 110Go (SSD strongly recommended) Performance estimée 1080p @ 60fps, réglages Low-Medium 1440p @ 60fps, réglages Medium-High

Immortals of Aveum est prévu uniquement sur PS5, XSX/S et PC pour le 20 juillet 2023.