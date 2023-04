Enfin du nouveau avec la franchise The Division

La franchise créée par les suédois de Massive Entertainment continue à évoluer même si elle est un peu en berne depuis quelques temps. Ubisoft annonce le contenu de l’année 5 pour The Division 2 et dévoile enfin du gameplay du prochain titre.

J’avoue ne pas avoir rempilé comme agent de The Division 2 depuis un moment. Le côté live service sans nouvelle extension ne me passionne guère et soyons clair, la majorité de mes coéquipiers ont déserté leur poste également. Trouver des joueurs en matchmaking n’est pas non plus des plus simples parfois ce qui ne me pousse pas vraiment à reprendre.

Toutefois, Ubisoft et Massive Entertainment continuent à fournir de quoi moudre aux irréductibles agents qui sont encore de la fête et dévoile le contenu à venir pour The Division 2 pour sa cinquième année d’existence. On aura ainsi droit à 4 saisons dont voici le résumé officiel :

Saison 1 : « Broken Wings » (disponible en juin) : Cette saison introduira une nouvelle façon de procéder aux Chasses à l’homme ainsi qu’un nouveau mode de jeu rogue-lite, intitulé Descent, qui sera disponible gratuitement pour tous les joueurs de The Division 2 dès le début de l’Année 5. Les joueurs assisteront également à la suite de la reconstruction, qui durera plusieurs saisons, de la Colonie du Château et permettra de redonner vie à ce lieu dévasté avec un nouvel objectif. Dans le cadre du pass premium de la Saison 1, « Broken Wings », les joueurs pourront débloquer des pièces d’une tenue sur le thème de Splinter Cell pour aider la 5 ème Liberté à se frayer un chemin à travers DC et NYC.

Cette saison introduira une nouvelle façon de procéder aux Chasses à l’homme ainsi qu’un nouveau mode de jeu rogue-lite, intitulé Descent, qui sera disponible gratuitement pour tous les joueurs de The Division 2 dès le début de l’Année 5. Les joueurs assisteront également à la suite de la reconstruction, qui durera plusieurs saisons, de la Colonie du Château et permettra de redonner vie à ce lieu dévasté avec un nouvel objectif. Dans le cadre du pass premium de la Saison 1, « Broken Wings », les joueurs pourront débloquer des pièces d’une tenue sur le thème de Splinter Cell pour aider la 5 Liberté à se frayer un chemin à travers DC et NYC. Saison 2 : « Puppeteers » : Cette nouvelle Incursion stimulante conduira les agents à s’aventurer dans le domaine de Meret pour une nouvelle confrontation avec les Nettoyeurs.

Cette nouvelle Incursion stimulante conduira les agents à s’aventurer dans le domaine de Meret pour une nouvelle confrontation avec les Nettoyeurs. Saison 3 : « Vanguard » : Les agents retourneront à New York pour les fêtes de fin d’année et découvriront de nouvelles révélations sur Aaron Keener et ses agents renégats.

Les agents retourneront à New York pour les fêtes de fin d’année et découvriront de nouvelles révélations sur Aaron Keener et ses agents renégats. Saison 4 : » Black Diamond » : Ce nouveau DLC introduira de nouvelles zones, de nouvelles missions principales ainsi qu’une toute nouvelle structure endgame.

En outre, Massive Entertainment va proposer un nouveau mode de jeu, le mode Descent. Ce mode jouable seul ou en coop va vous faire entrer dans une simulation et affronter divers ennemis. Il s’apparente d’ailleurs à un rogue-like avec sans doute du loot à la clé. Ce mode sera accessible à tous les possesseurs de The Division 2 au lancement de la saison 1 de l’année 5 prévu pour juin prochain.

Parallèlement à cette annonce pour The Division 2, Ubisoft dévoile enfin des images de gameplay de son futur titre Tom Clancy’s The Division Heartland.

Ce projet en cours de développement chez Red Storm – et non Massive Entertainment – reprend évidemment le concept de la série mais nous emmène dans un environnement différent. L’action va se dérouler dans un patelin du midwest américain nommé Silver Creek. Après la propagation de la Grippe du Dollar qui a décimé sa population comme à New York et Washington – les deux lieux des deux premiers The Division – la ville est en proie à des hordes d’ennemis et de factions. Contrairement aux précédents volets, Tom Clancy’s The Division Heartland sera un free to play avec un gameplay toutefois similaire à ce qu’on a précédemment connu.

A l’instar des MMORPG, cette fois-ci on aura une base d’opérations partagée située dans une patinoire abandonnée. Les joueurs pourront se rencontrer, former des groupes, personnaliser son agent, etc. Au début de chaque expédition, vous aurez à choisir parmi trois classes : expert en armes, médic et survivaliste. Comme vous pouvez vous en douter, il va falloir tenter de récupérer un maximum de provisions et se préparer à survivre à la nuit. En effet, c’est la nuit que le danger guette véritablement.

Pour le moment, aucune date de sortie figée n’a été donné pour Tom Clancy’s The Division Heartland. Toutefois, si vous avez envie de voir ce que cela donne, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel pour éventuellement participer aux futures bêtas fermées.