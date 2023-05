Le bon vieux Zool revient sur le devant de la scène avec une version PS4

Si vous avez connu l’ère Amiga dans les années 90, vous vous souvenez peut-être d’un jeu de plateforme assez speed nommé Zool qui a connu une suite. Après un remaster sur PC, voici donc venir une version PS4.

Développé à l’époque par feu Gremlin Graphics et lancé en 1992, Zool mettait en scène une sorte de ninja nommé Zool. ll fallait comme tout jeu de plateforme de l’époque traverser des niveaux, trouver divers secrets, dénicher un max de bonus et battre divers ennemis et boss. Zoom Redimensioned propose ainsi de travers quelques 8 mondes aliens pour sauver l’univers d’un certain Krool.

Cette version reprend grosso modo le look originel mais a tout de même totalement et refait pour tenir compte de l’affichage 16/9ème moderne. Il comprend également deux modes, Redimensioned pour un jeu plus accessible et Ultimate Ninja pour un niveau de difficulté plus hardcore. Ce Zool Redimensioned comprend également de nouveaux options telles que la sélection de niveaux, des checkpoints et bien plus encore.

Je vous laisse découvrir la chose via la galerie d’images et la vidéo de lancement ci-dessous.

Zool Redimensioned est disponible dès à présent sur le PlayStation Store pour PS4/Pro et fonctionne parfaitement sur PS5 évidemment. Il vous en coûtera juste 8€ ce qui est plutôt sympa. Le jeu est également disponible sur Steam pour les PC.