Logitech confirme le lancement européen de sa console portable G Cloud

En octobre dernier, Logitech annonçait une console développée avec Tencent Games. Sa particularité était son focus sur le cloud gaming. Jusqu’à présent disponible qu’en Amérique du Nord, Logitech confirme son lancement en Europe.

La Logitech G Cloud sortira donc sur le vieux continent dès la fin de ce mois de mai 2023. Le prix annoncé est de 359€ ce qui est vraiment pas donné comparé notamment à une Nintendo Switch même OLED.

Pour rappel, la Logitech G Cloud tourne sous Android 11 et donc permet de jouer aux jeux Android mais également et surtout jouer sur des services de cloud gaming comme le Xbox Cloud Gaming ou le Nvidia GeForce Now. Cette console propose des contrôles intégrées non amovibles contrairement aux Joy-Cons de la Switch – plus dans l’esprit de la Nintendo Switch Lite – et un écran de 7 pouces Full HD d’une luminosité de 450 Nits ce qui est plutôt pas mal et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

La batterie intégrée rechargeable via un câble USB-C offre une autonomie pouvant dépasser les 12 heures. Cette console pèse 463g.

Pour le lancement européen, Logitech va ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorer ses performances avec notamment :

Affichage et organisation des commandes tactiles – Ajout de la possibilité d’associer toutes les commandes physiques à des points sur l’écran, permettant aux joueurs de jouer à des jeux mobiles qui ne nécessitent pas de prise en charge de la manette via les commandes intégrées de G CLOUD.

– Ajout de la possibilité d’associer toutes les commandes physiques à des points sur l’écran, permettant aux joueurs de jouer à des jeux mobiles qui ne nécessitent pas de prise en charge de la manette via les commandes intégrées de G CLOUD. Sensibilité du stick analogique et personnalisation de la courbe – Hausse de la sensibilité et de la personnalisation pour les sticks analogiques, améliorant la sensation de contrôle de la manette.

– Hausse de la sensibilité et de la personnalisation pour les sticks analogiques, améliorant la sensation de contrôle de la manette. Prise en charge de la technologie Shadow Cloud Computing*, permettant aux joueurs d’utiliser en immersion totale leur console portable G CLOUD pour exécuter un PC entièrement virtualisé via l’application Shadow PC, le tout depuis le cloud.

Son concept a de quoi dérouter. S’il s’agit de jouer à des jeux mobiles Android sur un grand écran, il existe nombre de tablettes Android pouvant faire l’affaire. Même le jeu en streaming est largement possible sur les smartphones et les tablettes Android. De ce fait, une telle console n’a de sens que pour celles et ceux qui recherchent le form factor spécifique console. Pas sûr qu’il y ait un marché à ce jour d’autant plus que le jeu en streaming, s’il s’est amélioré, est encore loin d’être d’un niveau suffisant puisque dépendant de nombreux facteurs pouvant altérer l’expérience – connexion sans fil à la maison, débit, stabilité et fiabilité de la connexion internet, etc.

A voir donc si Logitech G Cloud va réussir à trouver sa place alors que l’industrie semble s’intéresser de nouveau aux consoles portables après un Steam Deck et le ROG Ally bien plus polyvalents mais aussi bien plus chers il est vrai. Et je ne vous parle pas de la fameuse rumeur d’une nouvelle console PlayStation avec un focus sur le cloud gaming via PlayStation Plus Extra/Premium.