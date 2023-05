Xbox Game Pass – Les nouveaux arrivants de mai 2023

Microsoft dévoile la liste des jeux qui vont être accessibles aux abonnés Xbox Game Pass pour ce mois de mai. Ce n’est pas bien folichon il faut bien le dire.

Le plus gros titres d’ores et déjà présent sur le service est tout simplement FIFA 23. Les fans du ballon rond apprécieront. Si vous êtes un abonné Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez en plus télécharger le Pack Supercharge FUT via EA Play jusqu’au 16 juin prochain.

Le reste des titres à venir sur le service par abonnement de Microsoft pour ses consoles Xbox et/ou sur PC sont :

Eastern Exorcist (Console & PC) – 18 mai

Ghostlore (Console) – 18 mai

Planet of Lana (Console & PC) – 23 mai

Cassette Beasts (Console) – 25 mai

Massive Chalice (Cloud & Console) – 25 mai

Railway Empire 2 (Cloud, Console & PC) – 25 mai

Chicory: A Colorful Tale (Console & PC) – 30 mai

Comme d’habitude, ces nouveaux arrivants remplacent des titres qui quittent le service. Voici les titres à quitter le Xbox Game Pass à partir du 31 mai prochain :