Apple annonce Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad

On l’attendait plus. Apple semble enfin se réveiller du côté des applications sur iPadOS et annonce la sortie prochaine de Final Cut Pro et Logic Pro sur ses tablettes pro.

Si vous êtes créateur de contenu sur Mac, vous utilisez peut-être Final Cut Pro. C’est mon cas. Avec la volonté de démontrer que ses iPad Pro peuvent permettre réellement de travailler, il n’est donc pas étonnant qu’Apple se décide enfin à adapter deux de ses logiciels professionnels sur ses iPad.

Le logiciel de montage vidéo Final Cut Pro et le logiciel de musique Logic Pro vont ainsi débarquer sur l’App Store à partir du 23 mai prochain pour tous les possesseurs d’un iPad à base de processeur M1 ou M2.

Les deux logiciels, s’ils reprennent diverses fonctionnalités de leur pendant sur Mac, vont bénéficier d’une interface repensée pour le tactile et l’Apple Pencil.

Final Cut Pro va permettre de travailler vos projets du début à la fin directement sur votre iPad. Il intègre ainsi le mode caméra pro avec plus de contrôle lors des tournages – à se demander d’ailleurs pourquoi Apple n’a jamais voulu fournir une meilleure application caméra que la version standard. On pourra ainsi filmer avec l’orientation souhaitée et avoir un contrôle sur divers paramètres comme l’exposition, la balance des blancs, la mise au point, etc. Les possesseurs d’iPad à base de puce M2 pourront même enregistrer au format ProRes pour une qualité d’image optimale. Cette version comme sa consoeur sur Mac permettra également le montage multicam avec une synchronisation automatique.

iPad oblige, cette version de Final Cut Pro va présenter quelques fonctionnalités inédites comme la possibilité de dessiner et écrire sur vos vidéos avec l’Apple Pencil. Pour gagner en efficacité, vous pourrez adjoindre à votre iPad un clavier pour accéder aux nombreux raccourcis clavier. Quant aux possesseurs d’iPad Pro 12,9 pouces, il sera possible de visualiser et travailler sur vos vidéos en HDR puisque l’écran est capable de les afficher avec une grande fidélité.

Grâce au Neural Engine, Final Cut Pro iPad possèdera des fonctions assez intéressantes comme le masque de suppressions de scène pour rapidement supprimer et remplacer l’arrière-plan. Nul besoin d’utiliser un fond vert pour détourer un sujet donc. De même, grâce à l’IA, on pourra obtenir un recadrage automatique des vidéos pour ajuster une vidéo à un autre format comme les vidéos en vertical ou au format carré pour les réseaux sociaux. Côté son, Apple intègre un système d’isolation vocale pour facilement suppriment le bruit de fond lors des prises de vue. Les créatifs apprécieront également la bibliothèque de graphismes, d’effets et de sons qui seront fournis.

Enfin, Final Cut Pro iPad pourra importer les projets créés par iMovie sur iOS. Il pourra également exporter ses projets à Final Cut Pro sur Mac pour qui a besoin de profiter d’autres fonctionnalités possibles sur la version Mac.

Moins connu du grand public mais apprécié par nombre d’amateurs et de professionnels de la musique et de l’audio comme votre serviteur, Logic Pro va donc également débarquer sur iPad. Comme pour Final Cut Pro, cette version reprendra bien des fonctionnalités de la version Mac tout en apportant une interface et une prise en main adaptée aux tablettes d’Apple. A vous d’utiliser le multi-touch ou l’Apple Pencil pour manipuler vos sons, vos pistes et vos créations. Ajoutez un clavier et vous aurez accès aux nombreux raccourcis. Logic Pro iPad est moins gourmand que Final Cut Pro et fonctionne sur des iPad possédant des puces A12 Bionic et supérieures. Evidemment, les iPad à base de M1 ou M2 seront plus à l’aise et permettront certainement de gérer plus de pistes, plus de sons et plus d’effets.

Logic Pro sur iPad permettra d’utiliser les micros intégrés à la tablette pour enregistrer vos voix et vos instruments. Pour accéder aux nombreux sons qui seront proposés, Apple a conçu un nouveau navigateur de sons avec un système de filtrage dynamique. Cette version proposera une bonne centaine de modules d’instruments et d’effets.

Divers outils sont prévus pour faciliter le travail du producteur comme ceux permettant de facilement manipuler les échantillons ou programmer des rythmes. On peut ainsi citer le Beat Breaker, module de morphing du temps et du pitch, le Quick Sampler pour découper les échantillons, le Step Sequencer pour programmer des motifs de batterie, des lignes de basse ou des mélodies ou encore le Drum Machine Designer pour créer des kits de batterie.

Logic Pro possède également une table de mixage complète avec des tranches de console, des curseurs de volume, des commandes de panoramique, des plug-ins, des envoies ou une automation précise. Tout ceci sera gérable par de simples mouvements de doigt sur l’écran tactile de l’iPad.

Comme pour Final Cut Pro, Logic Pro iPad pourra exporter ses projets vers Logic Pro Mac. Il est aussi tout à fait capable d’exporter vos créations dans de nombreux formats audio compressés ou sans perte. Au besoin, vous pourrez même exporter vos créations piste par piste. Si vous utilisiez GarageBand auparavant, Logic Pro iPad est capable d’ouvrir les projets GarageBand sans problème.

Final Cut Pro et Logic Pro sur iPadOS seront disponibles sur l’App Store à partir du 23 mai 2023. Pour ces deux applications, Apple inaugure un système économique qui me déplaît personnellement à savoir par abonnement. En effet, pour utiliser chacun de ces deux applications, il vous en coûtera 4,99€ par mois ou 49€ par an avec un mois gratuit.

L’arrivée de ces deux applications reste toutefois une bonne nouvelle pour les créatifs nomades. Son modèle économique est toutefois critiquable. Dans le cas de Final Cut Pro, il risque évidemment d’impacter des logiciels de montage déjà sur le marché comme Luma Fusion mais va devoir faire face à la concurrence de la version iPad de DaVinci Resolve qui, espérons-le, ne devrait plus tarder dans nos contrées alors qu’il est déjà disponible pour les américains. Le cas de Logic Pro est différent car il n’y a à ma connaissance pas de réel concurrent digne de ce nom sauf peut-être FL Studio et GarageBand.

A titre personnel, j’espère qu’Apple va se réveiller un peu plus sur Final Cut Pro qui commence à accumuler beaucoup de regard face à Davinci Resolve notamment sur Mac. Si cela continue, je risque de définitivement basculer sur le logiciel de Blackmagic Design possédant des fonctionnalités qui facilitent grandement la vie là où Final Cut Pro n’a guère bougé depuis des années. D’ailleurs, certaines fonctionnalités de Final Cut Pro iPad n’existent pas à ma connaissance sur la version Mac. Un comble. Peut-être aura-ton droit à une mise à jour de Final Cut Pro et de Logic Pro sur Mac au lancement de ces versions iPad. Espérons…