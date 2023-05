Sega annonce le nouvel opus de la saga Total War avec Total War Pharaoh

Les fans de jeux de stratégie connaissent certainement la série des Total War. Creative Assembly et Sega annoncent le prochain opus qui va s’intéresser à l’Egypte antique.

Tout simplement nommé Total War Pharaoh, le prochain volet va vous embarquer dans le nouvel empire égyptien. Comme vous pouvez vous en douter, vous allez incarner un pharaon qui va devoir sauver l’Egypte de la destruction en pleine période d’effondrement de l’âge de bronze.

Total War Pharaoh propose trois cultures à faire survivre : Egypte, Canaan et l’Empire Hittite. Chaque peuple a besoin d’un nouveau leader. A vous d’incarner le chef choisi parmi 8 chefs de factions d’une de ces nations pour les faire traverser une période difficile entre combats contre les envahisseurs et les catastrophes naturelles. Comme vous pouvez l’imaginer dans ce titre, à vous de choisir votre voie plus axée sur la diplomatie ou l’aspect militaire.

Outre les batailles où des impondérables pourront survenir sous la forme de changements dramatiques de la météo avec orages ou tempêtes de sable, vous aurez la possibilité de personnaliser votre campagne histoire de l’ajuster à votre envie ou votre niveau.

Total War Pharaoh est prévu sur PC courant octobre 2023. Voici ci-dessous la toute première vidéo et les premières images.