Bungie retourne dans le passé en ressortant une vieille franchise, Marathon

Bungie l’avait annoncé. Outre Destiny 2, l’équipe bosse depuis des mois sur un nouveau projet. Et désormais on sait de quoi il s’agit. Enfin, on en sait un petit peu.

Nommé Marathon, ce nouveau projet de Bungie n’est pas sorti de nulle part. En effet, la franchise Marathon fait partie des origines de l’équipe. Développeur sur MacOS à leurs débuts, Bungie avait produit divers titres qui avait trouvé leur public sur Mac au début des années 90. Leurs plus grands succès furent Pathways into Darkness et les trois Marathon.

Bungie a donc décidé de reprendre l’univers des Marathon pour en faire un shooter par extraction. En cela, ce nouveau Marathon n’a que peu de lien direct avec les titres de l’époque sur Mac. Les joueurs incarneront des personnages nommés les Coureurs. L’action se déroulera sur une mystérieuse planète Tau Ceti IV où vous incarnerez des couleurs sortes de mercenaires cybernétiques conçus pour survivre dans le milieu hostile qu’est cette planète. A l’instar des Dark Zones de The Division 1 et 2, vous allez pouvoir partir en solo ou en escouade jusqu’à 3 explorer la planète pour récupérer des artéfacts, du butin, de nouvelles armes, de nouveaux équipements, etc.

C’est pour le moment tout ce que l’on sait de ce projet dont la direction artistique est assez réussi et à mon goût. Il faudra voir ce que cela donne en gameplay. Pour cela il va falloir patienter car Bungie n’a donné aucune date de sortie de Marathon prévu sur PS5, XSX/S et PC avec cross-save et cross-play.

Patience donc…