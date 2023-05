Découvrez le début d’After Us jusqu’en 4K

Après Arise A Simple Story, les barcelonais de Piccolo Studio nous reviennent avec un nouveau titre véritable fable écologique.

Difficile en effet de ne pas voir l’écologie au coeur même d’After Us où mère nature dépérit. A vous de l’aider en incarnant Caia, l’esprit de la vie, qui doit explorer le monde d’après – après notre extinction pour être clair – à la recherche des âmes des animaux extincts afin qu’ils puissent renaître.

A l’instar de nombre de titres de ce type, After Us mêle exploration et plateforme dans un univers post-apocalyptique semblant dénué de vie. Capturée sur la version PS5 en mode performance, After Us est vraiment plaisant et offre un monde un peu moins guidé que d’habitude sur de tels titres.

Je vous laisse le soin donc de découvrir la première demi-heure d’After Us à travers la vidéo ci-dessous.

After Us est disponible sur PS5, XSX/S et PC.