Découvrez le prologue de Company of Heroes 3 sur consoles jusqu’en 4K

Après la version PC, c’est donc au tour des PS5 et XSX/S de recevoir leur jeu de stratégie temps réel Company of Heroes 3 de quoi ravir les fans d’un genre assez rares sur consoles.

On ne peut pas dire que les jeux de stratégie temps réel – ou RTS pour les intimes – soient légion sur consoles. Il est vrai que le contrôle au pad de ce type de jeu n’est pas des plus efficaces contrairement au couple clavier/souris.

Relic Entertainment et Sega ont donc tenté de créer une interface qui soit suffisamment ergonomique et efficace pour que vous puissiez diriger vos troupes et gérer votre base correctement. Après avoir pratiqué quelques heures, j’avoue que si on s’y fait, le couple clavier/souris reste la meilleure interface pour ce genre de jeu.

Pour rappel Company of Heroes 3 nous fait vivre des batailles avec les forces alliés pendant la seconde guerre mondiale sur le front italien et Afrique du nord. Les principales nouveautés de ce volet outre son théâtre d’opération sont un système de pause tactique permettant d’enchaîner divers ordres et les exécuter ensuite ou encore des décors destructibles.

La vidéo ci-dessous permet de découvrir le tutoriel du jeu qui – je l’avoue – n’a pas été d’une grande clarté pour moi d’où mes tâtonnements dans la dite vidéo. J’étais assez étonné qu’au lancement du jeu, on se retrouve plongé directement dans une bataille comme cela.

Company of Heroes 3 est disponible sur PS5, XSX/S et PC dès à présent.