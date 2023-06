EA Sports montre de nouveaux aspects de F1 23

La nouvelle édition de la simulation de F1 de Codemasters et EA arrive très bientôt. On peut en voir un peu plus avec une nouvelle vidéo.

Comme je vous le disais dans de précédents articles, F1 23 va voir le retour du mode histoire qu’on avait découvert avec plaisir sur F1 21. Nommé simplement Point de Rupture 2, ce mode histoire reprend les mêmes protagonistes. Depuis le précédent volet, ils ont évolué. Aiden Jackson et son adversaire auparavant Devon Butler sont désormais coéquipiers dans une même écurie. Sous cette nouvelle structure nommé Konnersport Racing Team, toute l’équipe et ses pilotes vont tenter de se faire une place dans le championnat du monde de F1. De nouveaux personnages vont entrer sur scène notamment une certaine Callie Mayer qui n’est autre que que la soeur de Devon et qui tente d’entrer dans le monde de la F1 après avoir fait ses armes en F2.

Pour vous immerger dans l’univers F1 et tout ce que F1 23 aura à offrir, Codemasters a créé un hub nommé F1 World. De là, les joueurs pourront accéder aux nombreux modes de jeu, à un système de progression partagé et à divers contenus quotidien, hebdomadaires ou saisonnier. Plus vous progresserez dans F1 World et plus vous débloquerez des améliorations et augmenterez votre niveau technologique pour votre voiture.

F1 23 est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour le 16 juin 2023.