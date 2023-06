PlayStation Plus – Les jeux gratuits de juin 2023

Nouveau mois qui débute et donc de nouveaux jeux gratuits à télécharger pour tous les abonnés PlayStation Plus sur leurs PS5 et/ou PS4.

Sony confirme la liste des trois jeux gratuits qui seront proposés à tous ses abonnés PlayStation Plus. Le choix est disons pas mal avec :

NBA 2K23 (PS5, PS4/Pro)

(PS5, PS4/Pro) Jurassic World Evolution 2 (PS5, PS4/Pro)

(PS5, PS4/Pro) Trek to Yomi (PS5, PS4/Pro)

Le premier titre n’est plus à présenter puisqu’il s’agit de la meilleure simulation de basketball sur le marché. Vous allez donc pouvoir dunker à gogo en entrant dans la NBA. Jurassic World Evolution 2 devrait plaire aux fans de dinosaures et de jeux de gestion puisqu’il vous faudra gérer un parc d’attraction un peu particulier. Enfin, Trek to Yomi vous embarque dans un jeu d’action/combat largement inspiré par les films de samouraïs.

Il ne vous reste plus que quelques jours pour récupérer les jeux du mois de mai que sont Chivalry 2, Grid Legends et Descenders.