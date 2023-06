Trust annonce deux nouvelles souris gaming de sa gamme Ybar

Grâce à certains accessoiristes on peut jouer avec du matériel de qualité avec un budget restreint. Ce sera encore le cas avec les deux nouvelles souris gaming de Trust Gaming.

Le premier modèle nommé GXT 923 Ybar reprend bien des caractéristiques de son prédécesseur le GXT 922. Il apporte toutefois une nouveauté de taille qui devrait ravir les gamers à savoir un capteur de 7200 DPI pour une plus grande rapidité et précision. Sans fil, ce modèle offre une faible latence toujours pour un maximum de précision. Il possède en outre une batterie rechargeable avec une autonomie pouvant atteindre les 50 heures ce qui est plutôt pas mal.

Le second modèle, la GXT 924 Ybar+ possède un capteur encore plus précis jusqu’à 25600 DPI, une accélération de 50G, une vitesse de suivi de 400 IPS et un taux de rafraîchissement de 1000 Hz. A ce niveau là, vous comprendrez aisément qu’il vaut mieux une connexion filaire pour transmettre vos commandes le plus rapidement possible.

Dans les deux cas, vous aurez droit à 6 boutons programmables, des patins de glissement à faible friction et un éclairage RGB gérable via un logiciel.

La GXT 923 Ybar est disponible dès à présent pour 30€. La GXT 924 Ybar+ sera disponible pour 60€ courant de ce mois de juin 2023.

GALERIE GXT 923 YBAR SANS FIL

GALERIE GXT 924 YBAR+