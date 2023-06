Milestone continue à jouer aux petites voitures avec Hot Wheels Unleashed 2

Il faut croire le premier volet de ce jeu de course inspiré par les petites voitures Hot Wheels a connu un beau succès pour l’équipe italienne de Milestone a décidé d’en faire une suite.

Nommé Hot Wheels Unleasehd 2 Turbocharged, ce jeu de course arcade reprend évidemment les petites bolides Hot Wheels de Mattel. Pour ce second opus, Milestone a prévu dès le lancement du jeu plus de 130 véhicules jouables y compris des motos et des quads qui n’étaient pas présents dans le premier volet.

Ces véhicules seront de diverses catégories. Ainsi, les catégories Stock, Powered et Ultimate proposeront des performances différentes histoire que vous puissiez choisir le bolide en fonction de votre style de pilotage.

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged propose 5 environnements distincts où vous allez concourir. Chaque environnement aura une surface unique qui impactera évidemment le comportement des bolides. A vous d’adapter votre pilotage en conséquence. A noter que ce volet va apporter du nouveau au niveau des capacités des bolides. En effet, outre le déplacement traditionnel, on aura droit au dash et au saut. Cela va donc forcément offrir plus de possibilités vous remporter les courses et vous défaire d’adversaires.

Bien entendu, les développeurs vont profiter de nouvel opus pour mettre en plusieurs divers modes de jeu dont des inédits histoire que vous ayiez de quoi faire. Ainsi un mode carrière scénarisé avec 4 personnages en fera partie. On pourra toujours jouer en local avec écran splitté ou en ligne en créant des groupes avec ses amis et profiter du cross-play.

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged comprendra toujours un éditeur de circuits. Il sera enrichi avec de nouveaux modules et fonctionnalités. La communauté fera donc son job et on devrait pouvoir trouver des tonnes de circuits à parcourir.

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour le 19 octobre 2023.