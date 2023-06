EA et DICE préparent la saison 5 de Battlefield 2042

Si vous faites partie de celles et ceux qui continuent à combattre sur les différents champs de bataille de Battlefield 2042, vous allez avoir un peu de nouveau avec l’arrivée de la cinquième saison.

Prénommé Aube Nouvelle (New Dawn en anglais), cette cinquième saison de Battlefield 2042 vous embarque en Tchéquie. Débutant dès le 7 juin prochain, cette saison va ajouter une nouvelle carte nommée Revendication. Le combat va se dérouler aux alentours d’une usine abandonnée près d’une voie ferrée où la nature a repris le dessus. Il va falloir reprendre le contrôle de cette voie ferrée. Plus tard dans la saison, EA et DICE proposera la septième et dernière carte retravaillée à savoir Sablier.

Outre cette nouvelle carte, vous aurez évidemment diverses améliorations de qualité de vie mais aussi 100 nouveaux paliers de passe de combat. De nouvelles armes et équipements viendront égayer et ajouter un peu de nouveauté lors des combats. L’interface utilisateur bénéficie d’un nouveau système de gestion d’escouade.

Battlefield 2042 est disponible sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC.