Death Stranding arrive sur Mac

La WWDC 2023 d’Apple vient de débuter et le livestream a été l’occasion pour le constructeur californien de mettre en avant ses outils pour les développeurs et annoncer l’arrivée d’un titre bien connu des joueurs sur PS4/Pro et PS5 : Death Stranding.

Pour cet occasion, Apple a tout simplement convié Hideo Kojima à participer au stream pour annoncer cette adaptation à venir sur les Mac à base de puces Apple d’ici la fin de l’année 2023. Kojima a tout simplement évoqué les technologies d’Apple qui devraient faciliter de plus en plus le développement et la conversion de titres pour les Mac. Il confirme qu’il s’agira de la version Director’s Cut qui profitera de bien des améliorations et contenus qu’on a eu sur la version spécifique sur PS5 puis sortie sur PC également.

En effet, outre les capacités des puces Apple sur les Mac récents, Apple avait mis en placé des technologies comme Metal 3 et MetalFX Upscaling permettant ainsi des jeux exigeants de tourner sur Mac. L’un des exemples est l’adaptation qu’a fait Capcom de son Resident Evil Village ou la sortie très récente de No Man’s Sky.

Kojima a confirmé qu’il avait l’intention de continuer le travail d’adaptation de ses futurs projets sur les machines Apple. Cela signifie sans doute une future adaptation du futur Death Stranding 2 pour le moment annoncé que PS5.

Death Stranding Director’s Cut sortira donc sur Mac d’ici fin 2023.