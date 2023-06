Microids reprend une vieille franchise en annonçant Corsairs La Bataille des Caraïbes

A la fin du siècle dernier Microids avait sorti un jeu de stratégie temps réel nommé Corsairs. L’éditeur français replonge dans son passé pour sortir un nouvel opus pour les plateformes modernes.

Plus de 20 ans après, les joueurs vont pouvoir s’embarquer dans les mers des Caraïbes dans le jeu de stratégie temps réel et gestion que sera Corsairs La Bataille des Caraïbes. A vous de naviguer dans des mers infestées de navires ennemis et explorez les îles aux alentours pour découvrir des trésors, recruter des membres d’équipage ou combattre pour la suprématie de la nation à laquelle vous faites allégeance que ce soit du côté des français, des danois, des espagnols, des britanniques ou des néerlandais. A vous de gérer votre flotte mais aussi vos positions commerciales. Le jeu final devrait proposer plusieurs modes de jeu histoire de varier les plaisirs comme une campagne solo, un mode aventure ou un mode multi qui vous permet d’affronter l’IA en local ou 3 autres joueurs en ligne.

En attendant d’avoir plus d’informations et de pouvoir voir ce que cela donne en vidéo, voici ci-dessous les toutes premières images.

Corsairs La Bataille des Caraïbes est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X, Switch et PC pour 2024.