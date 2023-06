Silent Hill revient avec une histoire interactive en streaming

Konami semble décidé à revenir sur le devant de la scène vidéoludique en puisant dans deux de leurs franchises. Après avoir annoncé le remake de Silent Hill 2, l’éditeur collabore sur un projet inédit toujours dans cet univers particulier.

En cours de production chez Genvid Entertainment, Silent Hill Ascension n’est pas à proprement parler un jeu vidéo, loin de là. Si on s’en tient au communiqué de Konami, il s’agit d’une série interactive en streaming qui sera diffusée d’ici la fin 2023.

Compte tenu de la définition, les spectateurs devraient pouvoir influencer le déroulement de l’intrigue et les actions des protagonistes prévus dans l’univers bien glauque et opressant de Silent Hill. On devrait ainsi y retrouver divers monstres et lieux issus de la saga.

Konami annonce déjà que lors de la diffusion, Silent Hill Ascension proposera une histoire différente chaque jour en fonction des actions de l’audience. Le système que va mettre en place les créateurs permet à priori de récolter les décisions de millions de spectateurs. Les streams devraient être disponibles sur divers appareils.

Bref, il va falloir en savoir un peu plus sur le fonctionnement de ce projet étonnant à défaut d’être inédit dans le genre série interactive déjà tenté à maintes reprises.