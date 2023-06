Profitez d’un bon son et d’un éclairage RVB avec la gamme Nommo V2 de Razer

Malgré l’explosion des casques gaming, il existe toujours un marché pour qui préfère profiter d’un bon gros son grâce à un ensemble d’enceintes. Razer renouvelle sa gamme Nommo avec de nouvelles versions.

Malgré la montée en qualité des casques audio gaming, ils n’arrivent pas encore à atteindre le niveau de qualité sonore d’un bonne paire d’enceintes ou ensemble audio. Razer continue donc à garder sur son catalogue des enceintes destinées aux gamers avec sa nouvelle gamme Nommo V2.

Sous cette dénomination se cache trois ensembles d’enceintes : la V2, la V2X et la V2 Pro.

Le haut de gamme est représenté par l’ensemble Nommo V2 Pro qui comprend une paire de haut-parleurs large bande de 7,62 cm couplée à un caisson de basse sans fil. Les deux haut-parleurs disposent d’une rétroprojection RGB que vous pourrez personnaliser avec Razer Chroma RGB. Cet ensemble est également équipé de la technologie THX Spatial Audio et dispose des THX Game Profiles, des égaliseurs spécialement étudiés pour un son surround optimal sur divers titres. Enfin, l’ensemble Nommo V2 Pro est fourni avec le Razer Wireless Control Pod. Il s’agit d’un contrôleur circulaire permettant d’accéder à diverses fonctionnalités avec une simple rotation de la molette et un simple clic.

Les Nommo V2 reprennent grosso modo les capacités de la V2 Pro. Les différences sont un caisson de basse filaire et l’absence du Control Pod. La V2X est la version la plus simple sans caisson de basse et sans l’éclairage RGB.

Les trois modèles sont d’ores et déjà disponibles. La Nommo V2 Pro est annoncée à 450€, la Nommo V2 à 290€ et la Nommo V2X à 170€. Le Razer Wireless Control Pod sera disponible indépendamment courant août prochain pour 60€.

GALERIE RAZER NOMMO V2X

GALERIE RAZER NOMMO V2

GALERIE RAZER NOMMO V2 PRO