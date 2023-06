Les manettes Backbone One pour iOS et Android arrivent la semaine prochaine

N’en déplaise aux hardcore gamers, le jeu sur mobile est un marché important d’autant plus si on lui ajoute les capacités de jeux en streaming. De plus en plus d’accessoiristes l’ont compris.

Si beaucoup jouaient avec des contrôles touch sur l’écran de leur smartphone ou de leur tablette, il faut bien avouer qu’un bon vieux pad reste encore le même système de contrôle à ce jour pour bien des jeux. De plus en plus de jeux mobiles les gèrent d’ailleurs.

Backbone surfe donc dans la tendance et va sortir officiellement la semaine prochaine en France son Backbone One, un contrôleur pour les smartphones iOS et Android. Trois modèles sont proposés sous licence PlayStation, Xbox ou plus générique. Le pad en soit permet d’insérer son smartphone entre les deux parties. A vous de profiter des deux sticks, d’une croix directionnelle, de tous les boutons classiques ainsi que de 4 gâchettes. Sur la tranche avant se trouve un port audio pour pouvoir y brancher tout casque audio filaire avec ou sans microphone ainsi qu’un port Lightning ou USB-C en fonction de la version choisie. A noter que ces ports permettent la charge de votre smartphone même pendant que vous jouez ce qui peut être bien pratique. Le pad possède également des boutons dédiés comme l’un servant pour tout ce qui est partage et capture d’écran, un autre permettant de lancer une capture vidéo sur votre smartphone du jeu en cours, un bouton Backbone permettant d’accéder à l’application (cf. ci-dessous) et un bouton Start classique.

L’originalité de l’offre de Backbone qui le distingue de bien des concurrents est son application mobile Backbone+. Après l’avoir téléchargé gratuitement sur le store, l’application mobile de Backbone centralise un peu vos jeux et vos services accessibles. Vous pouvez ainsi naviguer dans l’interface de cette applications avec les commandes du pad ou via l’écran tactile de votre appareil pour lancer des jeux en remote play sur votre PS5 ou XSX/S ou encore lancer des sessions de game streaming pour les abonnés Xbox Game Pass par exemple. De même si vous pouvez profiter d’autres services de game streaming tant que c’est disponible sur votre appareil comme GeForce Now.

Le Backbone One sera disponible en blanc ou en noir pour iOS ou Android dès le 15 juin pour 120€.