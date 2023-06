Le très ambitieux Starfield se dévoile en détail images et vidéos à l’appui

Microsoft l’avait annoncé. Une section de leur stream Xbox Games Showcase serait dédié à Starfield, le jeu d’action/RPG spatial en cours de finition chez Bethesda Softworks. Le projet semble gigantesque et pourrait ravir les fans du genre.

Imaginez un mélange en les RPG de Bethesda Softworks comme les Fallout et les Elder Scrolls, l’exploration spatial d’un No Man’s Sky, la richesse d’un Star Citizen ou d’un Mass Effect le tout dans un jeu qui sera disponible à la rentrée sur XSX/S et PC et vous aurez une idée de ce que va proposer Starfield.

Bethesda Softworks et Microsoft ont donc pris du temps pour montrer toutes les possibilités offertes aux futurs joueurs de Starfield. Je ne vais pas vous lister la quantité de possibilités et fonctionnalités que l’équipe a créé pour ce titre. Vous pouvez voir le showcase complet en vidéo sous-titré français sur le player vidéo Youtube ci-dessous ainsi que la bande-annonce créé pour la circonstance.

Sachez que Starfield vous embarquera dans un futur loin en 2330 où l’humanité s’est aventurée bien au-delà de son système solaire. Avec l’évolution technologique, les humains peuvent désormais explorer l’univers. Sans aller dans la foultitude astronomique de No Man’s Sky, Starfield va tout de même proposer un bon millier de planètes à explorer. En rejoignant le groupe d’exploration Constellation, vous partirez à la recherche d’artefacts, rencontrerez bien des factions, devrez en combattre certains, piloterez vos vaisseaux que vous pourrez voler ou acheter et améliorer. Jouable en vue subjective ou à la troisième personne, le jeu à pied permettra de se lancer dans des fusillades dignes de FPS action avec un arsenal incroyablement fourni. Bref, Bethesda Softworks a mis un peu tout ce que veulent les joueurs dans un titre pareil. Je vous conseille vivement de prendre un peu de temps pour regarder le showcase 🙂

Bref, Starfield promet d’être le jeu rêvé de tous les fans d’espace. A voir maintenant si Bethesda Softworks réussira le titre surtout d’un point de vue technique.

Pour la sortie et les fans, Bethesda Softworks a prévu plusieurs éditions :

Edition Constellation

Le jeu de base Starfield

L’extension Shattered Space (dès sa sortie)

*Jusqu’à 5 jours d’accès anticipé

**Montre et étui pour montre Chronomark Starfield

***Étui de présentation pour Steelbook®

Le pack d’apparences de Constellation : fusil laser Equinox, combinaison spatiale, casque et jet-pack

L’accès à l’art book numérique et la bande-originale de Starfield

**Écusson Constellation

Un crédistick avec code du jeu gravé au laser

Edition Premium

Le jeu de base Starfield

L’extension Shattered Space (dès sa sortie)

*Jusqu’à 5 jours d’accès anticipé

Le pack d’apparences de Constellation : fusil laser Equinox, combinaison spatiale, casque et jet-pack

L’accès à l’art book numérique et la bande originale de Starfield

Les précommandes donneront accès à un pack d’apparence à utiliser dans le jeu. Il comprend :

La découpeuse laser

Le casque de minage

Le sac de minage

Plus encore, pour les très grands fans, Bethesda Softworks et Microsoft ont travaillé sur des éditions limitées de la manette et du casque sans fil Xbox.

Starfield est prévu pour le 6 septembre 2023 sur XSX/S et PC. Le jeu sera évidemment jouable dès sa sortie à tous les abonnés Xbox Game Pass.