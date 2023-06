Admirez la dernière vidéo de gameplay du très attendu Lords of the Fallen

Le reboot du Sous-like qu’est Lords of the Fallen se montre de nouveau dans une longue vidéo de gameplay de quoi s’en lécher les babines.

L’équipe de Hexworks continue de peaufiner son bébé Lords of the Fallen pour une sortie le 13 octobre prochain sur PS5, XSX/S et PC.

Développé avec l’Unreal Engine 5, cet action/RPG à la Dark Souls est un reboot du titre sorti il y a presque 10 ans sur PS4, Xbox One et PC. Pour ce nouveau titre dont l’intrigue se déroule un millénaire après les évènements du premier volet. Il s’agit toujours d’explorer un monde cette fois-ci bien plus vaste que précédemment et surtout de devoir explorer deux mondes interconnectés – celui des vivants et celui des morts. Chacun de ses mondes propose ses propres chemins et voies mais aussi ses propres ennemis, personnages et trésors à découvrir. A vous de switcher de l’un à l’autre pour pouvoir progresser.

Je vous laisse le soin de découvrir avec délectation la nouvelle vidéo montrant le niveau visuel impressionnant permis par l’Unreal Engine 5.

Lords of the Fallen est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 13 octobre 2023.