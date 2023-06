Ubisoft confirme la sortie de The Division Resurgence à l’automne sur mobiles

Annoncée l’an dernier, la franchise The Division initiée par Massive Entertainment va enfin arriver sur les smartphones et les tablettes iOS et Android dans les tous prochains mois sous la forme d’un action/shooter nommé The Division Resurgence.

Ubisoft a profité de son stream Ubisoft Forward 2023 pour montrer une nouvelle vidéo de son projet Tom Clancy’s The Division Resurgence, le volet prévu pour les appareils iOS et Android. Free to play, ce jeu mobile proposera un monde ouvert en milieu urbain à l’instar des deux volets sur consoles et PC. Shooter à la troisième personne avec des éléments RPG, les joueurs vont encore incarner des agents de la Division. Cet épisode proposera un scénario inédit qui offrira une perspective différente des évènements des deux volets sur consoles et PC.

Tom Clancy’s The Division Resurgence est prévu sur iOS et Android pour l’automne 2023.