Like a Dragon Infinite Wealth, le nouveau titre du Ryu Ga Gotoku Studio de Sega

Après un premier volet de Yakuza Like a Dragon qui avait plu à Olivier-Brice lors de son test, Sega et son studio Ryu Ga Gotoku ont décidé de continuer sur la même voie.

Sega a profité du Xbox Games Showcase pour montrer une toute première vidéo de Like a Dragon Infinite Wealth, la suite directe de Yakuza Like a Dragon. Les fans vont donc pouvoir retrouver leur duo de yakuzas adoré à savoir Kasuga Ichiabn et Kazuma Kiryu, tous deux jouables, dans de nouvelles aventures.

Sega reste pour le moment évasif sur ce projet mis à part avec la vidéo et les quelques images ci-dessous. L’éditeur prévoit en effet un stream le 16 juin prochain pour donner plus de détails que nous ne manquerons pas de vous communiquer dès que possible. Pour sûr, Ichiban semble mal barré à en juger par sa situation quelque peu délicate dans la vidéo ci-dessous 😉

Like a Dragon Infinite Wealth est prévu sur PS5, XSX/S, PS4/Pro, Xbox One/X et PC pour début 2024.