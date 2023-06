Repartez faire des casses du siècle avec PayDay 3

Starbreeze et Deep Silver confirment enfin le troisième volet de leur jeu d’action/shooter/cambriolage PayDay 3 avec une toute première vidéo de gameplay.

Avec PayDay 3, les fans vont retrouver le quatuor de braqueurs composé toujours de Dallas, Hoxton, Wolf et Chains. Cette fois-ci, ils vont se retrouver à New York et vont tenter d’organiser et réussir un maximum de braquages toujours plus spectaculaires.

Pour PayDay 3, les joueurs auront encore plus de possibilités, de gadgets, d’armes et de capacités pour organiser et exécuter les casses. A vous d’accumuler non seulement de l’or, du liquide, des bijoux et d’autres objets de valeur.

Evidemment, il faudra souvent affronter les forces de l’ordre pour vous en sortir comme le montre bien la vidéo ci-dessous.

PayDay 3 est prévu sur PS5, XSX/S et PC pour le 21 septembre 2023.